Реал впевнено розгромив Алавес: відео

Мадридський Реал після сенсаційної поразки в Кубку Іспанії реабілітувався у Ла Лізі. У суботу, 23 січня, Реал розгромив Алавес у 20 турі чемпіонату Іспанії.

Алавес – Реал 1:4

Голи: Хоселу, 59 – Каземіро, 15, Бензема, 41, 70, Азар, 45+1

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Перший м'яч у грі міг побувати у воротах Реала, пише 24 канал. Агіррегабірія відгукнувся на простріл з флангу і класно пробив з меж штрафного. Однак хавбек господарів промахнувся.

Реал відразу відповів моментом у Бензема, однак той не переграв голкіпера під час рандеву. На 15-й хвилині гри рахунок відкрив Каземіро. Після подачі з кутового він пробив головою точно в нижній кут.

Свій гол таки забив Бензема. На 41-й хвилині він прекрасно розібрався захисниками та пробив у верхній кут воріт. Гра на лінії офсайду прекрасно вдавалася Реалу.

Уже в компенсований час Азар майстерно обробив передачу та переграв голкіпера з близької відстані.

По перерві Алавес спробував відновити інтригу в матчі. Хоселу відзначився голом після навісу зі штрафного. Однак господарі не змогли розвинути успіх.

А Карім Бензема на 70-й хвилині оформив дубль. Француз легко увійшов у штрафний та низом, мов у більярді, покотив м'яч у кут.

Алавес – Реал відеоогляд