Аль-Садд збрехав: Барселона розлючена заявою катарського клубу про викуп Хаві

Катарський клуб Аль-Садд опублікував заяву, у якій наголосив на тому, що відпускає Хаві у Барселону. Каталонська команда спростувала інформацію.

Ніякою домовленості немає

Катарський клуб наголосив на тому, що Аль-Садд та Барселона вдарили по руках щодо переходу Хаві. Каталонська команда розлючена такою інформацією, яку називає неправдивою.

До теми Катарський клуб погодився відпустити Хаві у Барселону

Іспанський гранд не збирається виплачувати компенсацію за Хаві у вигляді 5 мільйонів євро. Саме така сума прописана у контракті головного тренера Аль-Садда. "Блаугранас" назвав таку заяву клубу з Катару тиском, який спонукає їх виплатити компенсацію за перехід фахівця.