Аль-Садд збрехав: Барселона розлючена заявою катарського клубу про викуп Хаві
5 листопада 2021 , 16:40Читать новость на русском
Джерело:Mundo Deportivo
Катарський клуб Аль-Садд опублікував заяву, у якій наголосив на тому, що відпускає Хаві у Барселону. Каталонська команда спростувала інформацію.
Ніякою домовленості немає
Катарський клуб наголосив на тому, що Аль-Садд та Барселона вдарили по руках щодо переходу Хаві. Каталонська команда розлючена такою інформацією, яку називає неправдивою.
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Іспанський гранд не збирається виплачувати компенсацію за Хаві у вигляді 5 мільйонів євро. Саме така сума прописана у контракті головного тренера Аль-Садда. "Блаугранас" назвав таку заяву клубу з Катару тиском, який спонукає їх виплатити компенсацію за перехід фахівця.
- Хаві очолює клубу з Катару із липня 2019 року. 41-річний наставник має чинний контракт із катарським клубом до кінця червня 2023 року. Під керівництвом іспанця команда, яка вже відіграла 91 матч, виграла вже шість трофеїв.
- Слід відзначити, що саме в Аль-Садді Хаві завершив футбольну кар'єру, перейшовши з Барселони.
- У сезоні-2021/2022 Аль-Садд відіграв 9 турів, у яких ще не програвав – 8 перемог та 1 нічия. Клуб Хаві є лідером внутрішнього чемпіонату.