Ярмоленко організував розкішну атаку у матчі команди Реброва: гольове відео

Підопічні Сергія Реброва заповнюють паузу у чемпіонаті контрольними поєдинками. Аль-Айн зіграв проти Аль-Раеда.

Із перших хвилин на полі з'явився Андрій Ярмоленко. 33-річний правий вінгер вже на старті матчу організував перший гол Аль-Айна у матчі, пише 24 канал.

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Був одним із найкращих на полі

На 11-й хвилині гості заробили право на кутовий, який став результативним. Ярмоленко обігрався із партнером по команді, увірвався у штрафний суперника та віддав на зовсім вільного Лабі. Тому нічого не залишалось, як просто закотити м'яч у ворота Аль-Раеда.

Ярмоленко став автором гольового асисту.

Могли команди закінчити гру мировою 1:1, але на шостій компенсованій до матчу хвилини Аль-Айн вдруге за поєдинок повів у рахунку 1:2. І знову кутовий приніс потрібний результат команді Сергія Реброва.

Відео голів Аль-Айна

Нагадаємо, що Ярмоленко виступає за Аль-Айн із липня 2022 року. За нову команду провів вже 10 матчів, у яких забив 3 голи та зробив 4 асисти.

Андрій має чинний контракт із арабським клубом до кінця червня 2023-го.

Наступний офіційний матч Аль-Айн проведе 8 грудня. Підопічні Реброва зіграють в 1/16 фіналу Кубка президента ОАЕ. Суперником команди Ярмоленка буде Дібба Аль-Фуджейра.