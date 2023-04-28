Після 28-ти ударів: Ребров та Ярмоленко програли з Аль-Айном фінал Кубка ОАЕ в серії пенальті

Капітан збірної України був близьким до завоювання першого трофея в новому клубі. Андрій навіть реалізував два пенальті у серії, але це не допомогло Аль-Айну тріумфувати.

Аль-Шарджа – Аль-Айн 1:1 (пен. – 12:11)

Голи: Абдулбасіт, 48 – Лаба, 55.

Влітку минулого року Андрій Ярмоленко залишив Вест Хем і перебрався в ОАЕ. Капітан збірної України став гравцем Аль-Айна, який очолює Сергій Ребров, пише 24 канал.

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Минулого року український тренер зробив команду чемпіоном та володарем Кубка. Цього ж сезону вже дует наших співвітчизників міг повторити це досягнення. Аль-Айн впевнено пройшов шляхом Кубка і знову вийшов у фінал.

За крок від трофея

Його суперником став середняк чемпіонату ОАЕ Аль-Шарджа. За цей клуб виступають двоє ексгравців Роми Костас Манолас та Міралем П'яніч, а також колишній гравець Барселони і Боруссії Дортмунд Пако Алькасер.

Ярмоленко вийшов на фінал з перших хвилин. Поєдинок проходив за рівної гри за невеличкої ініціативи Аль-Айна. Втім першими зуміли забити суперники команди Реброва. Рахунок на початку другого тайму відкрив Абдулбасіт.

Втім всього за сім хвилин Аль-Айн відновив паритет. забив Лаба. Основний час фіналу так і завершився внічию, після чого почалась серія пенальті. За регламентом екстратайми не були передбачені.

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Довга серія пенальті

Ця серія затягнулась майже на три десятки ударів. Кожна з команд виконала по 14 пенальті. Андрію Ярмоленку випала честь відкривати серію, а також починати друге коло. Тому українець двічі бив з позначки і обидва рази забив.

Гравці майже бездоганно виконували пенальті, лише дев'яті удари команд були хибними. До слова, у Аль-Шарджа схибив як раз Манолас. У підсумку коли справа дійшла до 14-го пострілу, фатального промаху припустився Паласіос, який виступав раніше за Базель.

Тож Аль-Айн не зумів захистити трофей і тепер кине всі сили на здобуття чемпіонства. За два тури до фінішу ліги Аль-Айн йде другим, відстаючи від лідера Аль-Ахлі на 3 очки.