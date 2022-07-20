Ярмоленко провів дебютне тренування з Аль-Айном: яскраві фото

Аль-Айн розпочав підготовку до нового футбольного сезону. Участь у першому для себе тренуванні у новій команді провів Андрій Ярмоленко.

Перше тренування у новій команді

Андрій Ярмоленко разом із командою розпочав втягувальні тренування на початку збору. 32-річний правий вінгер знову працює під керівництвом колишнього наставника Динамо Сергія Реброва, пише 24 канал.

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Пресслужба Аль-Айна виклала декілька світлин із тренувального процесу. В об'єктиви камер потрапив й українець.



Перше тренування Ярмоленка в ОАЕ / Фото Аль-Айна

Нагадаємо, що Ярмоленко уклав річну угоду з Аль-Айном, яка розрахована до кінця червня 2023 року. У команду футболіст прийшов вільним агентом.

В інтерв'ю Ярмоленко розповідав, що одним із факторів його переходу в ОАЕ став Ребров, з яким Андрій працював у Динамо. Наставник розповів футболісту про ситуацію у клубі та похвалився рівнем місцевого чемпіонату.

Цікаво, до Реброва ЗМІ сватали багатьох українських футболістів, але серед їх числа не фігурувало ім'я Андрія. Згадувалось про капітана Динамо Сергія Сидорчука, але така інформація залишилась лише на рівні чуток.



Перше тренування Аль-Айна / Клубне фото