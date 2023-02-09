Лунін пропустив із пенальті, але став одним із найкращих у півфіналі Клубного чемпіонату світу

Мадридський Реал пробився у фінал Клубного чемпіонату світу, обігравши Аль-Ахлі. "Вершкові" здобули впевнену перемогу з рахунком 1:4.

Андрій Лунін, який приїхав на Клубний чемпіонат світу у статусі першого номера Реала, лише одного разу виймав м'яч із сітки своїх володінь. Було це після пенальті від Алі Маалула на 65-й хвилині.

Детальніше про гру До трофея залишився крок: Лунін допоміг Реалу вийти у фінал Клубного чемпіонату світу – відео

Програв своє візаві за позицією з Аль-Ахлі

Щоправда, тоді рахунок вже був 0:2 на користь мадридського клубу. Гол Вінісіуса Жуніора у першому таймі та Федеріко Вальверде на старті другої 45-хвилинки принесли комфортну перевагу "Королівському клубу".

Однак Аль-Ахлі вдалось повернути інтригу у поєдинок. Вже у компенсований до матчу час підопічні Карло Анчелотті повністю поховали усі надії суперника на бодай нічию в основний час. Родріго та Аррібас, якому для забитого голу вистачило декількох секунд на полі, збільшили перевагу Реала до 1:4. Фінальний свисток зафіксував ці цифри на табло.

Андрій Лунін, який пропустив лише одного разу, отримав третю найкращу оцінку у складі Реала та четверту – в обох колективах.

Гра українського голкіпера "вершкових" оцінена у 7.4 бали. Лунін провів свій 9 матч за Реала у сезоні-2022/2023, у яких пропустив 6 голів та 3 ще поєдинки зіграв на нуль.

Найкращим футболістом матчу став Вальверде – 7.8. Трохи гірший бал у Родріго – 7.7. У складі Аль-Ахлі найбільше оцінили старання воротаря Мохамеда Ель-Шенаві – 7.7.

Середній бал за гру від SofaScore у Реала склав 7.21 проти 6.59 у складі Аль-Ахлі.



Аль-Ахлі– Реал: оцінки гравців / Скриншот із SofaScore

Вже 11 лютого Лунін спробує зберегти свої володіння "на замку". У цей день Реал зіграє у фіналі проти Аль-Хіляль на Клубному чемпіонаті світу. Початок зустрічі о 21:00 за Києвом.