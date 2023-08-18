Відповідь хейтерам: Яремчук оформив хет-трик за 18 хвилин у Лізі конференцій – відео перфоменсу

У четвер, 17 серпня, Брюгге Романа Яремчука провело матч-відповідь кваліфікації Ліги конференцій проти Акурейри. Український нападник став справжнім жахом для скромного ісландського клубу.

Перша зустріч між цими командами закінчилась розгромною перемогою Брюгге 5:1. Тому матч-відповідь став лише формальністю, пише 24 Канал.

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Ще рано його списувати з рахунків

Слід відзначити, що у першому матчі нарешті голом відзначився наш Роман Яремчук, кар'єра якого наразі перебуває на спаді. Тому кожен результативний удар чи дія для українського форварда наче "ковток свіжого повітря".

У другому поєдинку проти Акурейри український футболіст відчув себе справжнім голеадором Брюгге. Яремчук за 18 хвилин оформив хет-трик. Схоже, що гольове чуття до футболіста збірної України нарешті повертається.

Спершу на 57-й хвилині Роман довів рахунок до розгромного 0:3 на користь бельгійського клубу. А вже на 66-й та 75-й хвилинах відповідно забив четвертий та п'ятий гол Брюгге у ворота Акурейри. Усі м'ячі Яремчука у тому матчі можна вважати трудовими та такими, які повинен реалізовувати саме нападник.

Відео хет-трику Романа Яремчука

Брюгге вдруге поспіль громить Акурейру з ідентичним рахунком 1:5. Яремчук у двох зустрічах Ліги конференцій наколотив вже 4 голи.

Відзначимо, що український форвард Брюгге вийшов зі старту, оформив хет-трик та на 79-й хвилині пішов на заслужений відпочинок на лаву запасних бельгійських гостей. Замість українця на полі з'явився Ігор Тьяго.

Далі у плей-офф Ліги конференцій Брюгге зустрінеться із грізнішим суперником – іспанською Осасуною. Перший поєдинок відбудеться вже 24 серпня, а матч-відповідь – 31 серпня.