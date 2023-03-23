"Не місце вбивцям на Олімпіаді": президенту МОК влаштували "теплий" прийом в Німеччині

Під час візиту президента МОК Томаса Баха до німецького Ессена відбулася акція протесту із закликом не допускати росіян та білорусів до Олімпійських ігор. У заході взяли участь близько 200 людей.

Міжнародний олімпійський комітет ще не прийняв остаточного рішення щодо участі росіян та білорусів у наступній Олімпіаді. Але очільник МОК Томас Бах продовжує захищати спортсменів з країн-агресорів.

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Протестувальники нагадали Баху, хто агресор

Така позиція 69-річного функціонера викликала відповідну реакцію зі сторони України та її союзників. Під час візиту Томаса Баха до німецького Ессена його зустріли протестувальники, яких зібралося близько 200 людей.

Вони тримали плакати з надписами: "Не місце вбивцям", "Немає Олімпіади з Росією та Білоруссю". Перед виступом у залі Бах поспілкувався з трьома протестувальниками, щоб пояснити свою точку зору. Серед них був колишній гравець німецького Рот-Вайсу Ігор Денисюк. Після розмови з Бахом він був ще більше розчарований. Президент МОК не вказав, що російських спортсменів можуть відсторонити від Олімпійських ігор.