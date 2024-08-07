Вандали вдерлись до вілли Ліонеля Мессі та розмалювали його будинок: деталі скандалу

Аргентинець Ліонель Мессі вже три роки не відвідував свій маєток у Барселоні. Будинок викликав інтерес у екоактивістів, які провели на території вілли акцію протесту.

У 2021 році легенда футболу Ліонель Мессі придбав елітну віллу в Барселоні. Тоді аргентинець ще виступав за "блаугранас", тому не пошкодував аж 11 мільйонів євро на житло.

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Вандали в домі Мессі

Втім того ж року Мессі перейшов у ПСЖ і залишив віллу пустувати. Це викликало інтерес з боку екоактивістів руху "Futuro Vegetal", що перекладається як "Рослинне майбутнє".

Вандали пробрались вночі на територію вілли та розмалювали оселю Мессі чорною та червоною фарбами. Також активісти сфотографувались біля воріт із написом "Допоможіть планеті, їжте багатих, скасуйте поліцію".





Вандали розмалювали віллу Мессі / фото Futuro Vegetal

При цьому злочинці звинуватили самого Мессі у кліматичній кризі. Вони пригадали, що вілла була незаконно побудована на тому місці, що, на їх думку, відображає нерівність класу.

Найбагатші 1% населення світу виробили у 2019 році стільки ж викидів вуглекислого газу, скільки й найбідніші дві третини людства. При цьому саме найбільш уразливі спільноти страждають від найгірших наслідків кризи. Це всього лише ще один приклад того, що закон не працює однаково для всіх. Державні установи знаходяться на службі у керівного класу і не виконують волю народу,

– йдеться у заяві організації "Futuro Vegetal".

Як активісти псували майно Ліонеля Мессі:

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Нагадаємо, що останні півтора року Мессі виступає в США за Інтер Маямі. Також Ліонель активно завойовує трофеї зі збірною Аргентини. За останні три роки йому підкорився чемпіонат світу, двічі Копа Америка та Фіналіссіма.