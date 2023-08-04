Топове підсилення для Челсі: новим одноклубником Мудрика став віцечемпіон світу з Франції

Лондонський клуб суттєво посилив захист напередодні нового сезону. До складу "синіх" перебрався один із лідерів Монако та гравець збірної Франції.

Минулого сезону Челсі провів божевільну трансферну кампанію. Клуб витратив більше 600 мільйонів на новачків, придбавши в тому числі і Михайла Мудрика.

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Втім команда посіла лише 12 місце в АПЛ та вилетіла у чвертьфіналі Ліги чемпіонів. Цього літа покупки лондонців куди скромніші, але витрачені кошти вже перевалили за відмітку у 150 мільйонів євро:

Черговим новачком команди став центральний захисник Аксель Дісасі. Француз перебрався із Монако, підписавши із лондонцями угоду до 2029 року. За 25-річного оборонця Челсі заплатив 45 мільйонів євро. Нагадаємо, що раніше гравцями "синіх" стали:

Крістофер Нкунку (60 мільйонів євро)

Ніколя Джексон (37 мільйонів євро)

Леслі Угошукву (27 мільйонів євро)

Анхело Габріель (15 мільйонів євро)

Дієго Морейра (вільний агент)

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Хто такий Аксель Дісасі

Аксель є вихованцем ФК Париж, за який дебютував у 2015 році. Пізніше Дісасі пограв чотири сезони у Реймсі, який у 2020-му продав його Монако за 13 мільйонів євро.

Протягом трьох сезонів у складі монегасків Дісасі провів 129 ігор, забивши 10 голів та двічі ставши бронзовим призером Ліги 1. Аксель також вже дебютував за збірну Франції.

Дідьє Дешам викликав його на ЧС-2022 у статусі абсолютного дебютанта. Саме на Мундіалі в Катарі Дісасі провів свій перший матч за "Ле Бле" та у підсумку став срібним призером турніру. Загалом на рахунку захисника чотири гри за збірну.