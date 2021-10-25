Академії Шахтаря і Динамо – найкращі у Європі
Джерело:CIES
Академії донецького Шахтаря і київського Динамо потрапили у п'ятірку найкращих у Європі. Рейтинг академій клубів склав CIES Football Observatory 2021.
У Шахтаря друга академія у Європі
Рейтинг складено на основі того, яку кількість футболістів клуби підготували для 31-го елітного дивізіону УЄФА.
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У рейтингу CIES донецький Шахтар посів друге місце, поступившись тільки нідерландському Аяксу. Донеччани підготували 75 футболістів проти 81-го в Аякса.
Київське Динамо підготувало на 5 гравців менше, аніж Шахтар і посідає у рейтингу четверту сходинку.
Рейтингу академій клубів склав CIES Football Observatory 2021 / Скриншот
Реал найкращий серед топ-ліг Європи
- Мадридський реал є лідером за кількістю вихованців, які грають у п'яти найсильніших лігах Європи – 42 футболісти.
- "Королівський клуб" за додатковими показниками випереджає каталонську Барселону.
- Далі у рейтингу відразу чотири французькі клуби: Ліон, Ренн, ПСЖ та Сент-Етьєн.
Реал очолив рейтинг за кількістю вихованців у топ-лігах / Скриншот