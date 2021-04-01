Агент і батько Голанда прибули в Іспанію: їх зустріла людина президента Барселони

Джерело:Diario Sport
Представники нападника Боруссії Дортмунд Ерлінга Голанда прибули в Барселону. У столиці Каталонії сторону Голанда зустрів представник Жоана Лапорти, президента футбольного клубу Барселона.
Агент Міно Райола, який представляє інтереси Голанда, разом з батьком футболіста Альфом-Інге Голандом прибував до Барселони 1 квітня.
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В аеропорту представників Голанда зустріла людина, яка наближена до президента Барселони Жоана Лапорти.
Про приліт Райоли і батька Голанда повідомили Diario Sport, Mundo Deportivo, інсайдер Фабріціо Романо та інші джерела.
Про причину перебування Райоли разом з Голандом-старшим у Барселоні поки не повідомляють.Зауважимо, що в Іспанії день дурня відзначається не 1 квітня, як в Україні, а 28 грудня. Відтак, це навряд чи розіграш тамтешніх ЗМІ.