Агент і батько Голанда прибули в Іспанію: їх зустріла людина президента Барселони

Представники нападника Боруссії Дортмунд Ерлінга Голанда прибули в Барселону. У столиці Каталонії сторону Голанда зустрів представник Жоана Лапорти, президента футбольного клубу Барселона.

Представники Голанда в Барселоні

Агент Міно Райола, який представляє інтереси Голанда, разом з батьком футболіста Альфом-Інге Голандом прибував до Барселони 1 квітня.

До речі Манчестер Сіті хоче придбати Голанда на заміну Агуеро

В аеропорту представників Голанда зустріла людина, яка наближена до президента Барселони Жоана Лапорти.

Про приліт Райоли і батька Голанда повідомили Diario Sport, Mundo Deportivo, інсайдер Фабріціо Романо та інші джерела.

Про причину перебування Райоли разом з Голандом-старшим у Барселоні поки не повідомляють.

За даними ESPN, Боруссія Дортмунд оцінила Голанда у 180 мільйонів євро. Портал Transfermarkt оцінює норвежця у 110 мільйонів євро.

Іноземні ЗМІ неодноразово приписували інтерес Барселони до Голанда. Контракт норвезького нападника з "джмелями" чинний до 30 червня 2024 року.

Зауважимо, що в Іспанії день дурня відзначається не 1 квітня, як в Україні, а 28 грудня. Відтак, це навряд чи розіграш тамтешніх ЗМІ.