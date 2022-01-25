В Африці польовий гравець замінив воротаря і здійснив два шалені сейви: героїчне відео

Після вильоту Нігерії головний фаворит Кубка африканських націй збірна Камеруну вийшла до чвертьфіналу турніру, перемігши аутсайдера команду Коморських островів із рахунком 2:1.

Героїчні порятунки

Напередодні поєдинку Комори залишилися без воротарів. Алі Ахамада та Мояд Усени здали позитивні тести на коронавірус, а Салім Бен Бойна отримав травму плеча.

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Місце у воротах змушений був посісти захисник Чакер Альхадур. Довелося навіть пластиром йому номер на спині виправити.

Але неприємності для Комор на цьому не скінчилися. Вже на 7 хвилині червону картку отримав півзахисник Наджим Абду.

На 29-й хвилині форвард Камеруна Карл Токо Екамбі відкрив рахунок у матчі, а на 70-й Венсан Абубакар подвоїв перевагу господарів турніру. Наприкінці хавбек Комор Юссуф М'Чангама відіграв один м'яч. Перемога Камеруну – 2:1.

Камерун таки переміг і пройшов далі, але ви тільки подивіться, як відпрацьовував на чужій позиції Альхадур. Цей хлопець явно вибрав не те амплуа.

Відео сейву Альхадура