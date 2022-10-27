Останній шанс киян на євровесну: хто покаже матч Динамо проти АЕКа
Команда Мірчі Луческу вже ще має єдиний шанс на те, щоб продовжити свої виступи у єврокубках у цьому сезоні. Для цього киянам потрібна лише перемога у матчі проти АЕКа з Ларнаки.
У четвер, 27 жовтня, Динамо зіграє у Ларнаці проти АЕКа у передостанньому 5-му турі групового раунду Ліги Європи. Кияни спробують взяти реванш за поразку, пише 24 канал.
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У першому очному протистоянні "біло-сині" мінімально поступились супернику з Кіпру (0:1). Підопічні Мірчі Луческу саме з кіпріотами бореться за шанс вийти в 1/16 фіналу Ліги конференцій.
Перед поєдинком у Ларнаці кияни не набрали жодного балу, а відставання від АЕКа складає 3 очки. Тому київський клуб спробує оформити першу перемогу у розіграші групового раунду Ліги Європи.
Киян влаштує перемога з різницею у два голи або більше. А після цього "біло-синім" потрібно буде зіграти в останньому 6-му турі не гірше, аніж зробить це АЕК.
Де дивитись поєдинок
Поєдинок Динамо у прямому ефірі покаже онлайн-сервіс Megogo. Стартовий свисток судді пролунає о 19:45 за київським часом.
Онлайн-трансляція матчу АЕК – Динамо буде доступна – за посиланням.