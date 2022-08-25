АЕК відправив Дніпро-1 у футбольний нокаут, відібравши у нього Лігу Європи: відеоогляд

Дніпро-1 25 серпня зіграв матч-відповідь кваліфікації Ліги Європи проти АЕКа Ларнака. Український клуб вилетів у Лігу конференцій.

АЕК – Дніпро-1 3:0 (за двома матчами 5:1)

Голи: Дюрчо, 21, Лопеш, 45, Енглезу, 78

У першому поєдинку фінальний свисток судді зафіксував перемогу АЕКа з рахунком 1:2. Єдиний гол у зустрічі у футболці дніпрян забив захисник Олександр Сваток. Тому кіпріоти підійшли до матчу-відповіді з різницею в один м'яч, пише 24 канал.

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Гості з України на старті увімкнули швидкості. Громов пристрілявся з центру на межі штрафного – вище воріт. АЕК діяв більш позиційно, а підопічні Олександра Кучера намагались швидко вибігати у контратаки.

Після подачі з кутового Мілічевіч, який забивав у першому матчі, небезпечно пробив у бік воріт Дніпра-1.

На 21-й хвилині рахунок у матчі став 1:0 на користь АЕКа. Дюрчо пробив з-під ноги Гуцуляка. М'яч після легкого рикошету опинився у сітці воріт українського клубу. Валеф не зміг врятувати свої володіння.

Перший гол від АЕКа: дивіться відео

Майже одразу дніпряни відповіли гострим моментом. Після подачі Гуцуляк найкраще зіграв на другому поверсі, але Пірич парирував удар. М'яч відскочив до Сватка, але капітан Дніпра-1 з вбивчої позиції головою пробив над поперечиною.

Довбик все ніяк не міг пристрілятись по воротах суперника. Форвард з лівою пробив дуже невдало.

Піхальонок пробив у ближній кут воріт після пасу Гуцуляка – м'яч пролетів зовсім поруч зі стійкою.

Валеф впевнено зіграв на лінії воріт після удару Гонсалеса.

М'яч вдруге побував у сітці воріт Дніпра-1. Але через фол у нападі на голкіпера Валефа м'яч не був зарахований.

Наприкінці першого тайму АЕК таки подвоїв перевагу на табло. Дюрчо один в один з-під Танчика віддав у воротарський Дніпра-1. М'яч по дикій траєкторії від Лопеша залетів у сітку воріт Валефа – 2:0.

Відео голу Лопеша

Піхальонок відповів ударом у ближній кут, але голкіпер АЕКа був на місці.

"Не забиваєш ти – забивають тобі"

Другу 45-хвилинку дніпряни розпочали з кутових, але м'яч після удару Гуцуляка був вище воріт.

Довбик класно грудьми скинув під удар Громову. Артем зловив м'яч від газону, але пробив повз ворота АЕКа.

Гонсалес зняв м'яч із ноги Довбика.

На 78-й хвилині спрацювало правило: "Не забиваєш ти – забивають тобі". Енглезу спіймав м'яч на ногу та ударом злету потужно пробив по воротах Дніпра-1. Валеф був безсилим – 3:0.

Назаренко класно спіймав м'яч, але Пірич парирував удар з гострого кута.

Як не старались дніпряни забили, але м'яч наче зачарований не хотів влітати у сітку воріт суперника.

Дніпро-1 програв АЕКу – 3:0. За підсумками двох матчів – 5:1 на користь кіпрського клубу. Підопічні Олександра Кучера вилетіли з Ліги Європи. Дніпряни продовжать боротьбу у групі Ліги конференцій, де більше крім них не буде українських представників.