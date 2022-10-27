Зберігаємо шанси на євровесну: Динамо зрівняло рахунок у грі з АЕКом – відео голу

Кияни провалили старт матчу у Ларнаці, однак ще до перерви відновили паритет. Точний удар на рахунок молодого форварда Динамо Владислава Ваната.

Динамо грає матч 5 туру Ліги Європи 2022-2023. Команда Мірчі Луческу грає на виїзді проти АЕКа, котрому місяць тому мінімально програла у Кракові.

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Кияни пропустили вже в середині першого тайму після яскравого удару Альтмана в падінні. Втім, ще до перерви гості змогли відновити статус-кво, пише 24 канал.

На 45 хвилині після подачі Вівчаренка з флангу першим на м'ячі опинився Буяльський. Хавбек віддав на вільного Ваната, який і зміг пробити воротаря АЕКа Піріча. Перед початком другого тайму рахунок рівний – 1:1.

Відео голу Ваната:

Після чотирьох турів Динамо не набрало жодного балу та йде останнім у групі В Ліги Європи. Шанси на вихід в плей-офф турніру вже втрачені, туди путівки забронювали Фенербахче та Ренн.

У киян ще залишаються шанси на прохід у плей-офф Ліги конференцій. Для цього за підсумками турніру треба зайняти третє місце, де зараз перебуває АЕК. Відстань – три очки, тому киян врятує лише перемогу у Ларнаці.