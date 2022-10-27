Динамо здійснило камбек у грі з АЕКом, але ганебно залишило єврокубки: відео трилеру у Ларнаці

Киянам потрібна була лише перемога на Кіпрі, щоб розраховувати на прохід у плей-офф Ліги конференцій. "Біло-сині" провалили більшу частину матчу, тому камбек імені Гармаша в кінцівці не допоміг.

АЕК – Динамо 3:3

Голи: Альтман, 26, Рафа Лопеш, 53, Альтман, 72 – Ванат, 45, Гармаш, 82, Гармаш, 90+2.

Представник УПЛ Динамо відіграло матч 5 туру Ліги Європи. У перших чотирьох іграх підопічні Луческу програвали, але перемога над АЕКом могла дозволити "біло-синім" врятувати євросезон.

Як це було Онлайн-трансляція матчу АЕК – Динамо

Віцечемпіон Кіпра випереджав киян на три очки, суперники претендували на вихід в плей-офф Ліги конференцій. Втім з початку матчу гра пішла не за планом Динамо.

В середині першого тайму АЕК вийшов вперед. Альтман відгукнувся на подачу з флангу і красивим ударом боковими ножицями пробив Нещерета. Ізраїльтянина не встиг накрити Забарний.

Як Альтман відкрив рахунок:

Динамо спробувало повернутись у гру. Перед перервою рахунок зрівняв Ванат, який отримав м'яч від Буяльського і прибрав опонента. А на початку другого тайму кияни претендували на пенальті після того, як Піріч збив Тимчика у своєму карному майданчику.

Ванат зрівняв рахунок:

Суддя вирішив не вказувати на "точку". А вже через дві хвилини АЕК вийшов вперед. Після подачі з флангу Рафа Лопеш головою добив м'яч у сітку. На цей раз втратив свого гравця Сирота.

Гол Рафи Лопеша:

В подальшому Динамо посипалось і пропустило втретє. Після прострілу Тимчик не зміг відібрати м'яч у Альтмана і пролетів повз нього. Хавбек підібрав снаряд та відправив його у ворота гостей.

Альтман оформив дубль:

Киян трохи оживив вихід Гармаша. Саме Денис зміг вирвати для Динамо нічию. Спочатку він відгукнувся на подачу Тимчика, точно пробивши головою.

ВІдео першого голу Гармаша:

А на другій компенсованій хвилині півзахисник скористався скидкою Забарного та рикошетом від захисника після кутового і оформив дубль. Втім, на більше не було ані часу, ані сил.

Як Гармаш записав дубль на свій рахунок:

Нічия дозволяє киянам набрати перший бал у Лізі Європи, однак по суті завершує для Динамо цей євросезон. Відставання від АЕКа у три бали не дає можливості піднятися вище четвертого місця. Гра останнього туру проти Фенербахче стає формальністю.

Турнірна таблиця