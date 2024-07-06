Не зраджував своїм: Adidas перейменував бутси на честь Тоні Крооса

Німецький бренд Adidas перейменував одну зі своїх моделей бутс на честь Тоні Крооса. Гравець виступав у них протягом всієї футбольної кар'єри.

Тоні Кроос оголосив про завершення футбольної кар'єри після закінчення Євро-2024. 5 липня в межах чвертьфіналу Німеччина поступилася Іспанії в екстратаймі, вилетівши з турніру.

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Бутси на честь Тоні Крооса

Бутси 11pro відтепер називатимуться TKpro на честь вже колишнього півзахисника збірної Німеччини та мадридського Реала.

Саме в цій моделі Тоні Кроос грав протягом усієї своєї футбольної кар'єри.

Тоні Кроос і 11pro: кохання з першого погляду, однодумці до останнього удару. Сьогодні ми раді оголосити, що надалі adidas 11pro буде перейменовано на adidas TKpro. Дякую, Тоні,

– написав бренд Adidas в своїх соцмережах.

Відзначимо, що Тоні Кроос у складі збірної Німеччини провів 113 матчів, у яких забив 17 голів та відзначився 21 результативною передачею.