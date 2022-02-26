Абрамович офіційно склав повноваження власника Челсі
Джерело:ФК Челсі
Російський бізнесмен Роман Абрамович повідомив, що передав управління футбольним клубом Челсі піклувальникам благодійного фонду лондонської команди.
Був у клубі 20 років
Власник лондонського футбольного клубу виступив зі спеціальною заявою.
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"Протягом майже 20 років володіння Челсі я завжди розглядав свою роль як зберігача клубу, чия робота полягає у забезпеченні того, щоб ми були настільки успішними, наскільки ми можемо бути сьогодні, а також у створенні майбутнього, граючи позитивну роль у наших спільнотах", – сказав Абрамович.
За словами бізнесмена, він завжди ухвалював рішення, виходячи з інтересів клубу.
"Я, як і раніше, відданий цим цінностям. Ось чому сьогодні я передаю піклувальникам благодійного фонду Челсі керівництво та турботу про футбольний клуб. Я вважаю, що зараз вони перебувають у кращому становищі, щоб дбати про інтереси клубу, гравців, персоналу та вболівальників", – заявив він.
- Абрамович придбав Челсі у 2003 році за 140 мільйонів фунтів. За нього клуб виграв 21 трофей.
- Нещодавно депутат від лейбористської партії Кріс Браян висунув олігарху звинувачення у корупції та допомозі режиму Путіна.
- Раніше повідомлялося, що придбати лондонський клуб хочуть різноманітні іноземні інвестори. Челсі оцінюється в 1,9 млрд євро.