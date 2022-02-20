Абраменко розповів про талісман, який допоміг здобути "срібло" на Олімпіаді-2022

20 лютого 2022 , 17:54
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Джерело:

Суспільне Спорт

Український фристайліст Олександр Абраменко здобув єдину нагороду для України на Олімпіаді. Спортсмен виборов "срібло" у лижній акробатиці.

Дивний талісман

У головного тренера збірної України з фристайлу Енвера Аблаєва є щаслива лопата, яка пофарбована в синьо-жовтий прапор. За словами Абраменка, її вважають талісманом команди.

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Це повелося з Пхьончхана, всі тренери, щоб не плутатися зі своїми лопатами, якось виділяють їх. І тренер також вирішив так зробити, і вже після Кореї ця лопата потрапила в об‘єктиви камер, і почали говорити, що це наш талісман. Як виявляється, це насправді так і є,
– сказав Олександр.


Фото з талісманом команди / Фото з фейсбуку Абраменка

Олександр Абраменко: що відомо про спортсмена

  • Абраменко – олімпійський чемпіон Пхьончхану-2018. У Кореї він здобув єдину нагороду для України.
  • На Іграх-2022 Олександр здобув "срібло". Наразі це теж єдина медаль для "синьо жовтих".
  • Олександр став найуспішнішим українським олімпійцем та другим мультимедалістом в її історії на Зимових Олімпіадах.
  • До цієї Олімпіади лише одній спортсменці вдавалося здобути дві медалі на Зимових Іграх. Біатлоністка Віта Семеренко виграла "золото" та "бронзу" на Олімпіаді-2014.
Автор: Дарина Жданович