98-річний український тенісист представляв честь країни на чемпіонаті світу у США

Леонід Станіславський покинув рідний Харків, який щодня обстрілюють окупанти. Віковий тенісист зіграв під синьо-жовтим прапором на чемпіонаті світу у Флориді.

Станіславський: Для мене велика честь грати у США та представляти Україну

98-річний український тенісист взяв участь на чемпіонаті світу серед ветеранів віком старше 65 років. Змагання відбулись у Палм-Біч (штат Флорида).

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Леонід Станіславський зізнався, що йому складно виступати у США, адже у його рідній країні продовжується війна проти Росії. Для тенісиста виступ на такому турнірі за океаном є честю. Тим паче, що Станіславський представляв рідну країну.

Українець розповів про зустріч із українськими друзями. Харків'янин відчуває підтримку американців, які стали на бік України.

Для мене велика честь зараз грати у теніс у США та представляти Україну. День тому я зустрів двох українських друзів на ім'я Катя та Елістер, і вони подарували мені український прапор. Я відчув, що Україна стала ближче,

– сказав український тенісист.

Станіславський вкотре зауважив, що не уявляє своє життя без тенісу.

На жаль, вже у першому матчі українець програв представнику США Джорджу МакКейбі у категорії матчів 90+. Станіславський, який був на вісім років старшим за свого суперника, зміг взяти в опонента лише два гейми. У підсумку – 1:6, 1:6 за двома сетами.

"Мені сподобалося грати з американцем, який молодший за мене на вісім років, і він дозволив мені відчути себе сильніше. Мені нелегко тут бути. Не забувайте про мій вік, мені 98, але я намагався бути сильним", – додав тенісист-рекордсмен.

Нагадаємо, що нещодавно 98-річний тенісист здійснив свою мрію – зіграв на одному корті проти колишньої другої ракетки світу з Польщі Агнешки Радванської. Поєдинок мав благодійну мету. Усі виручені кошти рекордсмен віддав на допомогу українським дітям, які постраждали від війни.

Хто такий Леонід Станіславський