89 спортсменів і тренерів загинули у війні, – Зеленський про важкі втрати в українському спорті

Через повномасштабний напад росіян постраждали абсолютно усі сфери. Значних втрат зазнав і спорт. На жаль, не лише в інфраструктурі.

Багато українських спортсменів вирішили захищати Україну зі зброєю в руках, декого війна застала на тимчасово окупованих територіях. Ворог вирішив нищити не лише інфраструктуру – росіяни насамперед націлені на знищення людей.

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Втрати в українському спорті

Президент України Володимир Зеленський зустрівся з головою Міжнародного олімпійського комітету Томасом Бахом. З-поміж іншого глава держави й про спортсменів, які стали жертвами російських окупантів, а також шалені руйнування спортивної інфраструктури.

Більш як 100 тисяч спортсменів не мають де тренуватися. Сотні великих спортивних об'єктів зруйновані. 89 спортсменів та тренерів загинули внаслідок бойових дій, ще 13 перебувають у російському полоні,

– розповів Зеленський.

Також президент подякував МОК за підтримку, яку український спорт отримує у цей складний час. Зокрема, наші олімпійці отримають допомогу, а Міжнародний олімпійський комітет влаштує донорську конференцію. Її метою стане збір коштів для відновлення спортивної інфраструктури України після війни.

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