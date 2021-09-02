78 медаль України: Денисюк здобув "бронзу" на Паралімпіаді у Токіо
Джерело:24 канал
Олексій Денисюк приніс Україні чергову медаль Паралімпіади. Спортсмен став третім у стрільбі з пістолета на відстані 25 метрів (змішана команда у класі SH1).
Українець настріляв на "бронзу"
Олексій Денисюк здобув свою першу нагороду у Токіо. 32-річний спортсмен поступився лише представникам Китаю та Польщі.
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Українець увійшов у трійку лідерів та гарантував собі медаль. Денисюк у перестрілці за "срібло" поступився поляку Шимону Совінські. Паралімпійським чемпіоном став китайський спортсмен Хуан Сін, який встановив новий паралімпійський рекорд.
Денисюк із результатом 20 балів приніс Україні 24-ту бронзову медаль Паралімпійських ігор у Токіо. Українець захистив звання бронзового паралімпійського призера, яке він здобув у Ріо. У 2016 році Олексій став третім у стрільбі з пістолета з 50 метрів (змішана команда у класі SH1).
Інша українка, яка брала участь у цій дисципліні, Ірина Ляху з 3 очками посіла 8 місце. Відзначимо, що українка у змішані команді була єдиною жінкою серед усіх учасників.
Результати призерів змагань
1. Хуан Сіе (Китай) – 27
2. Шимон Совінські (Польща) – 21
3. Олексій Денисюк (Україна) – 20
- Для української збірної ця медаль стала 78-ю на Паралімпіади-2020 (19 золотих, 35 срібних та 24 бронзові). Україна залишається на 5-й сходинці у загальному медальному заліку.