7-річна дівчинка, яка постраждала від ракетного обстрілу Києва, займалася художньою гімнастикою

Вранці 26 червня російські війська обстріляли ракетами Київ. Одна з них влучила в багатоповерхівку в українській столиці, внаслідок чого постраждала семирічна дівчинка.

Ракетний удар по Києву було завдано близько 6:26 вранці неділі. За попередніми даними, чотири російські ракети влучили в Київ. Ще дві ракети, які випустили окупанти, вдалося збити системі ППО.

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Одна з ракет влучила у багатоповерхівку в Києві. Поверхи від сьомого по дев'ятий в цьому будинку частково зруйновані. Крім того, спалахнула пожежа площею приблизно 300 метрів квадратних. Решта поверхів теж пошкодженні. У всьому будинку були вибиті вікна.

Серед постраждалих виявилася і семирічна дівчинка, її рятувальник дістали з-під завалів. Після цього її доставили до "Охматдиту", де їй провели операцію. Зараз дитина перебуває у нормальному стані та при свідомості.

Постраждала дівчинка займалася художньою гімнастикою в спортивному клубі Golden Dream.

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Загалом кількість постраждалих внаслідок ракетного удару по цьому будинку – шість осіб. Одна людина загинула.

Серед постраждалих – і матір дівчинки. 35-річну жінку теж довелося діставати з-під завалів. Вона – громадянка Росії, котра вийшла заміж за українця та виховувала разом із ним донечку. Її стан медики оцінюють як середньої тяжкості. Хірург Київської міської лікарні №17 Володимир Галак зазначав, що під час госпіталізації жінка була при свідомості, однак перебувала в стані оглушення. Проте травмованій надали допомогу, і зараз її життю теж нічого не загрожує.

Перед тим була інформація, що батько дівчинки міг загинути під час ракетного удару. Однак чи загиблий – саме він, поки достеменно невідомо.

Ракетний удар по Києву 26 червня: головне

Російські війська завдали ракетного удару по Києву вранці 26 червня. Чотири ракети влучили в столицю України о 6:26. На той час була оголошена повітряна тривога.

Загалом по Києву було випущено шість ракет, але дві з них збили. Уламки однієї з них впали поблизу села на околицях Києва.

Ракети росіяни запускали ракети з акваторії Каспійського моря зі стратегічних бомбардувальників Ту-95 та Ту-160. Цілком ймовірно, що для обстрілу були використані ракети Х-101. Вони летять, притискаючись до землі, а це значно ускладнює їх виявлення для наших сил ППО. Водночас такі ракети несуть додаткову небезпеку, адже неодноразово фіксували їх політ на низькій висоті над критичними об'єктами, серед яких і атомні електростанції.

При цьому ракети, якими обстрілюють Київ – одні з найдорожчих, які є в Росії. Одна така ракета коштує близько 5 мільйонів доларів.

Ще однієї постраждалою внаслідок ракетного удару стала жінка, яка була змушена втікати з Сєвєродонецька, де зараз тривають запеклі бої.

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