МОК не виконує рекомендації про нейтралітет: 6 представників Росії в Комітеті підтримують війну

Міжнародний олімпійський комітет продовжує підігрувати російським злочинцям. Навіть власні рішення в організації не виконуються.

Президент МОК Томас Бах під час кожного виступу розповідає про дискримінацію "нещасних" російських спортсменів, які "внє політікі" та не підтримують війну. При цьому в самому Комітеті знаходяться представники мілітарних формувань та особи, які напряму підтримують агресію проти України.

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МОК прихистив російських злочинців

Згідно з розслідуванням Tribuna.com, 6 представників Росії в Міжнародному олімпійському комітеті не відповідають критеріям "нейтралітету", які запровадив сам МОК для спортсменів. Очевидно, що російських чиновників це не стосуються, і вони можуть далі сприяти геноциду українців та перебувати в олімпійському комітеті. Таким чином МОК перетворився на прихисток злочинців.

Представники Росії в МОК

Російська олімпійська чемпіонка Єлєна Ісінбаєва має військове звання майора, яке вказане на сайті ЦСКА.

має військове звання майора, яке вказане на сайті ЦСКА. Шаміль Тарпіщев – підтримував мобілізацію та створення добровольчих загонів з професійних спортсменів.

– підтримував мобілізацію та створення добровольчих загонів з професійних спортсменів. Чотириразовий олімпійський чемпіон з плавання та почесний член МОК Алєксандр Попов був організатором чемпіонату Росгвардії з плавання.

був організатором чемпіонату Росгвардії з плавання. Президент ОКР Станіслав Поздняков має чинне звання підполковника, брав участь у нагородженні військовослужбовців та підтримував мобілізацію.

має чинне звання підполковника, брав участь у нагородженні військовослужбовців та підтримував мобілізацію. Родіон Плітухін обіймає посаду генерального секретаря ОКР. Брав участь у нагородженні військовослужбовців ЦСКА.

обіймає посаду генерального секретаря ОКР. Брав участь у нагородженні військовослужбовців ЦСКА. Російський бізнесмен Володимир Лісін – володіє підприємствами, які постачають сталь для російського військово-промислового комплексу.

Тож про який нейтралітет можна говорити, якщо в самому Комітеті засіли прибічники війни проти України та співучасники злочинів.

Нагадаємо, що наприкінці березня МОК рекомендував спортивним федераціям повернути росіян та білорусів до міжнародних змагань. Спеціальна комісія Комітету займається допуском спортсменів з країн-агресорів згідно з рекомендаціями.

Умови допуску атлетів з країн-агресорів

Спортсмени та персонал, які активно підтримують війну, не мають право виступати в турнірах. Це стосується усіх, хто перебуває на контракті з армією чи мілітаризованими формуваннями.

Російським та білоруським військовослужбовцям та особам, дотичним до державних безпекових установ заборонено брати участь в змаганнях.

За інформацією джерела, МОК не прокоментував перебування у складі організації названих осіб.