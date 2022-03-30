Яксманіцький: Спочатку мародерство було

За словами Яксманіцького, маріупольці перебувають у нестерпних умовах. Також місцеві вдаються до спекуляцій.

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Колишній футболіст розповів, що всі магазини розбомбили російські окупанти. У перші дні дехто з маріупольців розбирав товари з покинутих прилавків.

Воду в перші дні розмели, цигарки. Теж потім добрі люди продавали 5-літрову баклажку води за 600 гривень, цигарки – 200 гривень, незрозуміло, та й то їх не було. Спочатку мародерство було – техніку тягли – думали, що на три дні, і закінчиться, холодильники несли,

– сказав Володимир.

Також більшість людей не мали води, їм доводилося набирати її з калюж та топити сніг.

"Головне – що води не було, особливо у тих, хто не запасся, були напруження. З калюж набирали, кип'ятили - варіантів не було. Сніг, зі стічних труб збирали, розбомбили сауну – набирали з басейну хлоровану воду, її як технічну використали", – сказав Яксманіцький.