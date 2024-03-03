Довгоочікуване повернення: 5 березня Сіренко проведе перший бій за три роки

Владислав Сіренко 5 березня проведе перший бій за три роки. Поки в активі українського проспекта надважкої ваги 19 перемог у 19 професіональних поєдинках.

29-річний український боксер надважкої ваги Владислав Сіренко 5 березня повернеться до рингу. Для нього це буде перший бій за три роки.

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Сіренко проведе бій-повернення

Опонентом Сіренка буде американець Деон Ронні Гейл. Даний поєдинок відбудеться в американському Нешвіллі.

Востаннє Владислав Сіренко боксував 18 грудня 2021 року у Броварах, коли здолав Андрія Руденка. Після цього повинен був повернутися в ринг 25 березня 2023-го, але отримав травму та був прооперований.

Суперник українця Деон Ронні Гейл програв чотири останні поєдинки. Всього у його пасиві 17 поразок при п'яти перемогах.

Що стосується Сіренка, то Владислав провів 19 поєдинків на професіональному ринзі, всі виграв, причому 16 разів відправляв суперників у нокаут. Йому пророкували майбутнє братів Кличків, проте клас його суперників залишає бажати кращого.