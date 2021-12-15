4 нокдауни та шалений нокаут: WBC назвала найкращий бій 2021 року – відео поєдинку

Всесвітня боксерська рада визначилася з найкращим поєдинком 2021 року. Перемогу в номінації здобув третій бій між чемпіоном світу за версією WBC Тайсоном Ф'юрі та Деонтеєм Уайлдером.

Феєричний бій Ф'юрі з Уайлдером

Непереможний британець Ф'юрі та американець Уайлдер провели бій 10-го жовтня у США. Це був третій бій між боксерами: перша зустріч завершилася внічию, а другу виграв Тайсон нокаутом.

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Третій поєдинок між боксерами також закінчився на користь "Циганського короля". Хоч Ф'юрі й побував у двох нокдаунах, він зумів нокаутувати Уайлдера в 11-у раунді. Деонтей також двічі побував у нокдауні.

Ф'юрі – Уайлдер: відеоогляд бою