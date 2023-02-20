МОК повинен відсторонити Росію від Олімпіади-2024: потужна заява 34 союзників України

Уряди 34 держав світу написали листа в Міжнародний олімпійський комітет з вимогою відсторонити атлетів з Росії та Білорусі від змагань. Томасу Баху доведеться пояснити, як може бути "нейтральною" держава-агресор.

Міжнародний олімпійський комітет на річницю повномасштабної агресії Росії проти України вирішив послабити санкції до спортсменів з держави-терориста. Такі наміри МОК викликали хвилю обурення у цивілізованому світі.

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Уряди 34 країн звернулися до МОК з вимогою відсторонення Росії від Олімпіади в Парижі 2024 року. Комітет має дати чітке визначення поняттю "нейтральності".

Побоювання союзників України

У опублікованій заяві союзники України вказали на зв'язок між спортом та армією у Росії та Білорусі.

Тісні зв'язки та приналежність між російськими спортсменами та російськими військовими викликають явне занепокоєння,

– йдеться у заяві.

Президент Росії Владімір Путін не збирається зупиняти війну в Україні. А тому немає передумов для скасування обмежень.

Немає жодних практичних причин відходити від режиму виключення для російських і білоруських спортсменів, встановленого МОК у його заяві від 28 лютого 2022 року,

– говориться у листі.

Таким чином, заборона на участь спортсменів з Росії та Білорусі у міжнародних змаганнях повинна тривати.

"Поки ці фундаментальні проблеми та суттєва відсутність ясності та конкретних деталей щодо працездатної моделі "нейтралітету" , ми не погоджуємося з тим, що російських і білоруських спортсменів слід повертати до змагань", – написано у заяві.

Лист підписали уряди 34 держав, в тому числі Франція – організатор Олімпійських ігор 2024. Це додасть головного болю чиновникам МОК, адже Париж вперше з 1924 року прийматиме Олімпіаду.

Крім Франції, заяву підписали: Австрія, Бельгія, Велика Британія, Канада, Хорватія, Кіпр, Чехія, Данія, Естонія, Фінляндія, Греція, Ісландія, Ірландія, Італія, Японія, Південна Корея, Латвія, Ліхтенштейн, Литва, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Німеччина, Нова Зеландія, Норвегія, Польща, Португалія, Румунія, Словаччина, Словенія, США, Іспанія та Швеція.