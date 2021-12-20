У 27 років помер відомий боєць Bellator Джордан Янг

Помер американський боєць MMA напівважкої ваги Джордан Янг. На момент смерті відомому бійцю Bellator було лише 27 років.

Причина смерті невідома

Про смерть Янга стало відомо 19-го грудня. Наразі причини смерті американського бійця не повідомляються.

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Першим трагічну звістку повідомив тренер Джордана з боксу Дерик Сантос.

Життя кидає тобі виклики. Я дуже засмучений. Сьогодні за 20 хвилин до нашого бою мені зателефонували та повідомили, що один із моїх підопічних, яких я навчав боксу, помер. Я тихенько вийшов із роздягальні, знайшов темний куточок і розплакався. Я не міг у це повірити, я чув його голос у голові. Я стояв здивований, перш ніж зібрався, щоб зробити свою роботу. Я полюбив Джордана,

– сказав Сантос.

Тренер додав, що недавно спілкувався з Янгом про плани на 2022 рік.

"Усього кілька тижнів тому ми з ним говорили про те, яким крутим буде 2022-й і він хотів якнайшвидше повернутися до тренувань, залікувавши невелику травму. Він був на позитиві, і я був щиро за нього радий. Ми разом із надією дивилися у майбутнє після його великої перемоги в останньому поєдинку", – зазначив фахівець.

Згодом інформацію про смерть Янга підтвердили в American Top Team та PFL.

Що відомо про Янга