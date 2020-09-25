Власник румунської "Стяуа" Георге Бекалі виявився емоційним керівником та вигнав з команди декількох футболістів після матчу у Лізі Європи. Гравці пробули у клубі лише одну добу.

Румунську команду покинуть півзахисник Давид Каядо і форвард Горан Каранович. Вони обидві зіграли у своєму першому та останньому матчі за клуб, повідомляє Sport.ua.

Варто прочитати: Вказали "на двері": "Челсі" позбудеться найдорожчого голкіпера світу

Не більше 24 годин у клубі

Обидвох футболістів підписали 24 вересня, а вже наступного дня гравці зіграли у матчі Ліги Європи проти "Слована". Де "Стяуа" поступилась 0:2. Після матчу власник клубу вирішив, що ці футболісти мають покинути клуб, пробувши тут не більше 24 годин.

Каядо відіграв увесь поєдинок, а Каранович був замінений вже на 10-й хвилині. Схоже, тренерський штаб не був задоволений діями форварда. Додамо, що обидва футболісти перейшли у румунський клуб із "Германштадта".

За даними порталу Transfermarkt, перехід Каранович клубу обійшовся у 350 тисяч євро. А трансфер Давида Каядо – 250 тисяч євро. Останні відомий українським фанатам за виступами у харківському "Металісті".

Додамо, що "Стяуа" вже розпочало свій сезону у внутрішньому чемпіонаті. Після 3-х турів команда перебуває на третьому місці, у їх активі 9 набраних пунктів.