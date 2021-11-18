У 2021 році за збірну України дебютувала рекордна кількість футболістів

18 листопада 2021 , 17:42
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Джерело:

Sport.ua

Збірна України завершила сезон, у якому в лавах команди дебютувала рекордна за останні 10 років кількість футболістів. У 2021 році вперше у футболці "синьо-жовтих" вийшло 11 футболістів.

Найбільше дебютантів у збірній України має донецький Шахтар – четверо гравців. По два футболісти дебютували від Динамо та Зорі.

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Дебютанти збірної України

  • Олександр Сирота (Динамо)
  • Данило Сікан (Шахтар)
  • Анатолій Трубін (Шахтар)
  • Сергій Булеца (Зоря)
  • Владислав Кочергін (Зоря)
  • Дмитро Різник (Ворскла)
  • Тарас Качараба (Славія)
  • Денис Попов (Динамо)
  • Віктор Корнієнко (Шахтар)
  • Георгій Судаков (Шахтар)
  • Артем Довбик (Дніпро-1)
До уваги. Четверо футболістів дебютували у збірній України за Андрія Шевченка. Ще семеро – за Олександра Петракова. Востаннє така кількість дебютантів була у 2011 році.

Загалом у 2021 році відразу 39 футболістів були залучені у матчах збірної України. Це рекордний показник за останні 10 років.

Найбільше представників у збірній України мали Динамо та Шахтар – 14 та 10 футболістів відповідно.

Усього до збірної України викликали гравців з п'яти українських клубів та 12-и – іноземних. Втім, слід звернути увагу, що Роман Яремчук, Євген Макаренко та Віктор Коваленко отримували виклики з двох клубів.

Гравці збірної України змінили клубні прописки впродовж 2021 року.

 

Автор: Михайло Гема