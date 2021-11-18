У 2021 році за збірну України дебютувала рекордна кількість футболістів
Джерело:Sport.ua
Збірна України завершила сезон, у якому в лавах команди дебютувала рекордна за останні 10 років кількість футболістів. У 2021 році вперше у футболці "синьо-жовтих" вийшло 11 футболістів.
Найбільше дебютантів у збірній України має донецький Шахтар – четверо гравців. По два футболісти дебютували від Динамо та Зорі.
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Дебютанти збірної України
- Олександр Сирота (Динамо)
- Данило Сікан (Шахтар)
- Анатолій Трубін (Шахтар)
- Сергій Булеца (Зоря)
- Владислав Кочергін (Зоря)
- Дмитро Різник (Ворскла)
- Тарас Качараба (Славія)
- Денис Попов (Динамо)
- Віктор Корнієнко (Шахтар)
- Георгій Судаков (Шахтар)
- Артем Довбик (Дніпро-1)
Загалом у 2021 році відразу 39 футболістів були залучені у матчах збірної України. Це рекордний показник за останні 10 років.
Найбільше представників у збірній України мали Динамо та Шахтар – 14 та 10 футболістів відповідно.
Усього до збірної України викликали гравців з п'яти українських клубів та 12-и – іноземних. Втім, слід звернути увагу, що Роман Яремчук, Євген Макаренко та Віктор Коваленко отримували виклики з двох клубів.
Гравці збірної України змінили клубні прописки впродовж 2021 року.