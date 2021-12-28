У 2014 році змогли ж москалям дати у рило, – президент Дніпра-1 висловився про Росію

Президент Дніпра-1 Юрій Береза поділився думками щодо війни на Донбасі. Також він висловився про українських футболістів, які їдуть грати до Росії.

Береза: Росія розв'язала проти нас війну

Береза висловив своє ставлення до Російської Федерації. Він запевнив, що для нього Росія зникла після 2014 року.

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У 2014 році змогли ж москалям дати у рило, що вони досі не можуть відійти, всі маневри роблять біля нашого кордону. Але розуміють, що, якщо полізуть, стануть добривом на нашій землі,

– наголосив фахівець.

Президент Дніпра-1 наголосив, що не розуміє українських футболістів, які їдуть до Росії. Він назвав їхні вчинки рівносильними, якби вони виїжджали грати до Німеччини за часів Другої світової війни.

"Росія розв'язала проти нас війну. Ці д*******и, мабуть, ще живуть у Радянському Союзі. Особисто для мене Росія зникла після 2014 року. Може, коли там зміниться влада, їх засудить міжнародний трибунал у Гаазі, можна буде щось говорити, але не зараз", — сказав Береза.

Також він додав, що не дивиться російський футбол. Проте інколи натрапляє на виступи команд із Російської Федерації у єврокубках, де вони регулярно провалюють ігри.

Дніпро-1 першу половину сезону закінчив на третій позиції в турнірній таблиці чемпіонату України з футболу. В активі команди 40 очок.