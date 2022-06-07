20 хвилин після матчу ми просто сиділи у тиші, – Сидорчук про поразку від Уельсу

Збірна України мінімально поступилася Уельсу у фінальному поєдинку плей-офф відбору чемпіонату світу-2022. "синьо-жовті" втратили можливість відібратися до Катару.

Сидорчук: Мрія була не тільки твоя, але й мільйонів людей

Гравець Динамо та збірної України Сергій Сидорчук поділився у соцмережах своїми емоціями після поразки. За його словами, він ніколи не забуде роздягальню в Кардіффі, де панувала гробова тиша після гри.

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Роздягальню в Кардіффі ніколи не забуду... 20 хвилин після матчу ми просто сиділи у тиші. Ще 2 години тому до мрії лишався один крок, а зараз її навіть немає на горизонті. Важко, тому що розумієш, що мрія була не тільки твоя, але й мільйонів людей,

– написав футболіст.

Також Сергій подякував вболівальникам, він також згадав про фанатів з Шотландії та Уельсу.

"Наші вболівальники найкращі. Дякую кожному. Але й також хочу подякувати вболівальникам з Шотландії та Уельсу. Я не пам’ятаю, коли ще не наші трибуни так палко нас підтримували.

Також хочу подякувати суперникам. Особливо Аарону Ремсі, який зайшов після матчу у роздягальню та підійшов до кожного. Знаю, що мрія не зникла. У неї просто нові часові рамки. Головна перемога країни чекає нас попереду. Слава Україні", – додав Сидорчук.

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