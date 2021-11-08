19-річний український гросмейстер Шевченко виграв престижний турнір з бліцу

Український гросмейстер Кирило Шевченко став переможцем Меморіалу Михайла Таля, який відбувся у Ризі. Шевченко став першим серед 120 учасників турніру з бліцу.

Українець на пів бала випередив суперників

У шаховому марафоні, який складався з 18-и турів, взяли участь 120 шахістів і шахісток. Серед учасників турніру близько ста гросмейстерів.

Варте уваги 12-річний український шахіст став призером міжнародного турніру на Кіпрі

Шевченко набрав 14 очок з 18-и можливих. Українець одноосібно посів перше місце. Він випередив Фабіано Каруана (США) та Арджуна Ерігаші (Індія).

Найближчі переслідувачі українця набрали по 13,5 очок.

Окрім Кирила Шевченка, Україну представили ще дев'ятеро шахістів і шахісток, однак нікому не вдалося пробитися у топ-10.

Результати українців

20. Антон Коробов – 11;

22. Володимир Онищук – 10,5;

28. Мартин Кравців – 10,5;

49. Юрій Криворучко – 9,5;

57. Юрій Кузубов – 9,5;

79. Андрій Волокитін – 8;

85. Руслан Пономарьов – 7,5;

99. Марія Музичук – 7;

111. Наталя Букса – 5,5.