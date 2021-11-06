19-річний українець Юрій Захарєєв став чемпіоном світу з боксу, перемігши у фіналі росіянина

Український боксер Юрій Захарєєв став чемпіоном світу. У фіналі змагань у ваговій категорії до 71 кілограма в Белграді він переміг росіянина Вадима Мусаєва

Для 19-річного Захарєєва це був дебютний чемпіонат світу з боксу. Однак він доволі впевнено дійшов до фіналу. А вже у фіналі переміг 28-річного росіянина Вадима Мусаєва.

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Захарєєв здобув перемогу одноголосним рішенням суддів після трьох раундів. Лише у другому раунді один із суддів віддав перемогу росіянину, у той час як решта – українцю.

За свою перемогу Захарєєв отримав золоту медаль та 100 тисяч доларів призових.

Це перша перемога для українських боксерів на чемпіонаті світу з 2017 року. Тоді із золотою нагородою повернувся Олександр Хижняк.