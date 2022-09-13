19-річна Олександра Хоменець здобула срібло на чемпіонаті світу з боротьби
13 вересня 2022 , 23:05Читать новость на русском
На чемпіонаті світу з боротьби збірна України здобула дві нагороди 13 вересня - срібло та бронзу.
Першу жіночу нагороду на чемпіонаті світу з боротьби 2022 у Белграді здобула Олександра Хоменець.
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У фінальній сутичці у ваговій категорії до 55 кілограмів українка зазнала травми ноги, але, віддамо їй належне, вирішила продовжувати боротьбу. Проте все ж поступилася досвідченій представниці Японії Маю Мукаїді. І здобула срібну нагороду.
Ілона Прокопевнюк приносить Україні ще одну медаль чемпіонату світу з боротьби у ваговій категорії до 62 кілограм. У видовищній бронзовій сутичці Ілона перемогла представницю Киргизстану Айсулу Тинибекову – 8:7