19-річна Олександра Хоменець здобула срібло на чемпіонаті світу з боротьби

Першу жіночу нагороду на чемпіонаті світу з боротьби 2022 у Белграді здобула Олександра Хоменець.

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У фінальній сутичці у ваговій категорії до 55 кілограмів українка зазнала травми ноги, але, віддамо їй належне, вирішила продовжувати боротьбу. Проте все ж поступилася досвідченій представниці Японії Маю Мукаїді. І здобула срібну нагороду.

Ілона Прокопевнюк приносить Україні ще одну медаль чемпіонату світу з боротьби у ваговій категорії до 62 кілограм. У видовищній бронзовій сутичці Ілона перемогла представницю Киргизстану Айсулу Тинибекову – 8:7