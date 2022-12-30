Скільки українських спортсменів загинуло на війні: офіційні дані

Українські спортсмени не залишилися осторонь, коли Росія розпочала війну проти України. І зі зброєю в руках пішли захищати свою Батьківщину. Частина з них загинула у боях.

Народна депутатка України та колишня легкоатлетка Ольга Саладуха опублікувала дані про те, скільки спортсменів та тренерів захищають Україну зі зброєю в руках. За її даними, таких є понад 3 тисячі осіб.

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"Щонайменше 189 спортсменів загинуло. Вічна пам’ять полеглим, помстимося за кожне втрачене життя", – написала Ольга Саладуха.

Вона також повідомила, що 149 об’єктів спортивної інфраструктури постраждали від російської агресії, а збитки складають понад 200 мільйонів доларів.

Разом з тим, з ініціативи Комітету з питань молоді та спорту Україна запроваджує персональні санкції проти тих спортсменів, які підтримують війну. В першому списку 56 осіб.