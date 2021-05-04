18-річний українець Андрій Пономар стане наймолодшим учасником легендарної гонки Джиро д'Італія

Український велогонщик Андрій Пономар з команди Androni Giocattoli-Sidermec виступить на гонці Джиро д'Італія. Її старт запланований на 8 травня. А Пономар буде наймолодшим її учасником у 2021 році.

Андрій Пономар лише в лютому 2021 року приєднався до команди Androni Giocattoli-Sidermec. Для нього це перша професійна команда в кар'єрі.

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8 травня Пономар вийде на старт гонки Джиро д'Італія, яка триватиме 23 дні. За цей час велосипедисти повинні подолати 21 етап. Фініш запланований на 30 травня.