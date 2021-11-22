18-річний форвард Роми зіпсував дебют Шевченка у Дженоа: відео розкішного голу

Андрій Шевченко з поразки від Роми дебютував на тренерському містку Дженоа. Кривдником команди українця став 18-річний нападник суперника Фелікс Афена-Г'ян.

Кривдник команди Шевченка

Складний дебютний поєдинок був у Андрія Шевченка. Рома Жозе Моуріньюне показала клас та завдала Дженоа чергової поразки (0:2).

Детальніше Шевченко дебютував на чолі Дженоа поразкою Ромі: "грифони" опустилися у зону вильоту

Справжнім кривдником господарів став 18-річний нападник "вовків" Фелікс Афена-Г'ян. Наприкінці поєдинку футболіст відкрив рахунок у матчі. А вже у компенсований арбітром до матчу час забив не гол, а цукерочку.

Афена-Г'ян наважився на постріл з дальньої відстані та не прогадав. М'яч за неймовірною траєкторією залетів у ворота "грифонів". Голкіпер нічого не зміг зробити у цьому епізоді.

Для футболіста це другий гол у трьох зустрічах сезону-2021/2022 у Серії А.

Шевченко з поразки дебютував на чолі Дженоа. "Грифони" після фіаско не змогли підійнятись із підвалин турнірної таблиці. Клуб опустився ще на одну позицію та після 13-ти турів посідає 18 місце серед 20 команд в італійській першості.

Рома з 22 очками йде п'ятою.

. Наступний поєдинок Дженоа Шевченка зіграє 28 листопада на виїзді проти Удінезе.

Відеоогляд матчу (другий гол із 4:24)