На відновлення знищеного Росією комплексу: 18-річний баскетболіст ініціював збір коштів у Польщі

У Польщі ініціювали збір коштів на відновлення СК "Авангард". Організатором акції став 18-річний український баскетболіст.

Фонд "Наша Варшава" та баскетбольний клуб Варшава запустили ініціативу з підтримки баскетболу в Україні. Зібрані кошти підуть на відновлення та реконструкцію спортивного коплексу "Авангард" у Києві, який постраждав від російського ракетного обстрілу.

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"Маленький внесок у велику справу"

Організатором акції став 18-річний українець Микита Білко, який після початку повномасштабного вторгнення Росії на території України, переїхав до Польщі. Наразі Микита виступає за тамтешній колектив Варшава. Юний баскетболіст розповів, що мотивувало його ініціювати збір коштів на відновлення СК "Авангард".

У цей зал я вперше потрапив маленьким хлопчиком. Там у вісім років я вперше взяв у руки баскетбольний м’яч і закохався в гру всім серцем. Після цього я провів майже всі тренування там, провів більшість своїх матчів. Саме на цьому майданчику я провів свій перший матч у Першій лізі, у молодіжних змаганнях. Там я фактично провів все своє дитинство. На жаль, війна призвела до того, що цей зал перестав бути другим домом для великої групи дітей та їхніх тренерів, яким він був для мене. Будь-яка допомога у відновленні СК "Авангард" зараз дуже важлива, тому ми вирішили зробити свій маленький внесок у цю велику справу,

– розповів Микита Білко.

Також клуб Варшава 1-го квітня організує турнір "Варшавський баскетбол для Києва". Зібрані кошти зі змагань будуть спрямовані на відбудову того ж самого СК "Авангард".

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