17-річний Сербін взяв 6 "золото" для України на Паралімпіаді: Смирнов здобув "срібло"

Збірна України продовжує здобувати медалі на літній Паралімпіаді у Токіо. У суботу, 28 серпня, українські спортсмени здобули відразу дві нагороди в одному запливі – золоту та срібну.

Сербін – чемпіон Паралімпіади

17-річний український плавець Михайло Сербін виграв "золото" Паралімпіади у запливі на 100 метрів на спині. Сербін виграв у класі S11.

До речі Богодайко та Кріпак у феєричному стилі вирвали два "золота" Паралімпіади з плавання

Михайло почав лідирувати після того, як спортсмени подолали 50 метрів. Наприкінці дистанції юний плавець не залишив шансів суперникам та переміг.

Сербін приніс Україні вже 6 золоту медаль на Паралімпіаді.

"Срібло" Смирнова

У цьому ж запливі виступили ще два представники України. Віктор Смирнов зумів продемонструвати другий час та приніс Україні вже 16 "срібло" Паралімпіаді.

Своєму земляку Смирнов програв менше, аніж секунду.

Третій українець Олександр Артюхов тривалий час претендував на медаль, але не витримав на останніх метрах дистанції – 7 сходинка.