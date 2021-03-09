17-літній футболіст Люк Беннетт загинув внаслідок удару током

Футболіст академії англійського клубу Файлд Люк Беннетт загинув після удару током. Йому було 17 років.

Про смерть юного гравця, який займався в академії Файлда, повідомляється на офіційному сайті клубу.

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За повідомленням Independent, Люк Беннетт загинув у суботу, 6 березня. Його смерть розслідує поліція.

За попередніми даними, він доторкнувся металевою палицею до кабелів електромережі, намагаючись дістати м'яч. Поруч з ним в той час було ще двоє хлопців, однак вони не постраждали.

Поліція, медики та пожежники, які прибули на місце катастрофи, зафіксували лише смерть юнака.