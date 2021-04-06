15-річний український снукерист Бойко поступився на старті відбору чемпіонату світу-2021

Український снукерист Юліан Бойко провів стартовий матч кваліфікації чемпіонату світу-2021 у Шеффілді (Англія). 15-річний українець програв у першому раунді.

У першому матчі кваліфікації суперником Юліана Бойка став Джеймі Ріс Кларк, який займає 87 місце у світовому рейтингу. Валлієць переміг за фреймами з рахунком 6:4.

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Джеймі Кларк (Уельс) – Юліан Бойко (Україна) 6:4 (0:91, 76:52, 68:13, 49:72, 34:56, 72:63, 60:47, 63:11, 1:74, 65:61)

Старт матчу виявився ідеальним від українця. Юліан переміг суперника з рахунком 0:91. У всіх шести фреймах снукеристи показували класну боротьбу, яка завершилась з рахунком 65:61 в останньому фреймі. Відзначимо, що Бойко приймав швидкі рішення біля столу, які інколи призводили до важливих помилок.

Ця поразка завершила перший сезон для Бойка. Його ліцензія на виступи у мейн-турі буде діяти ще один рік.

Свою першу звитягу у професіональному снукері Юліан здобув лише у березні 2021 року. Він переміг ірландця Фергала О'Браєна у Світовому снукерному турі.

Чемпіонат світу зі снукеру починається 17 квітня у все тому ж Шеффілді. Чинним переможцем турніру є англієць Ронні О'Салліван.