15-річний український снукерист Бойко поступився на старті відбору чемпіонату світу-2021

Джерело:24 канал
Український снукерист Юліан Бойко провів стартовий матч кваліфікації чемпіонату світу-2021 у Шеффілді (Англія). 15-річний українець програв у першому раунді.
У першому матчі кваліфікації суперником Юліана Бойка став Джеймі Ріс Кларк, який займає 87 місце у світовому рейтингу. Валлієць переміг за фреймами з рахунком 6:4.
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Старт матчу виявився ідеальним від українця. Юліан переміг суперника з рахунком 0:91. У всіх шести фреймах снукеристи показували класну боротьбу, яка завершилась з рахунком 65:61 в останньому фреймі. Відзначимо, що Бойко приймав швидкі рішення біля столу, які інколи призводили до важливих помилок.
Ця поразка завершила перший сезон для Бойка. Його ліцензія на виступи у мейн-турі буде діяти ще один рік.
Чемпіонат світу зі снукеру починається 17 квітня у все тому ж Шеффілді. Чинним переможцем турніру є англієць Ронні О'Салліван.