12-річний Абхіманью Мішра став наймолодшим гросмейстером в історії шахів

Американець Абхіманью Мішра став наймолодшим гросмейстером в історії шахів. Абхіманью Мішра здобув титул у 12 років на світовому турнірі з шахів у Будапешті.

Як Абхіманью Мішра став наймолодшим гросмейстером

Мішра мав отримати три бали гросмейстера, щоб здобути відповідне звання. Американцю потрібно було змагатися на рейтингових турнірах з іншими гросмейстерами.

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Окрім того, юному гросмейстеру потрібно було протриматися дев'ять раундів та виступити на рівні 2600 балів ело-рейтингу.

У квітні 2021 американець здобув перші два бали на турнірах у Будапешті. Третій бал американцю ніяк не підкорювався.

Наприкінці червня Мішра таки отримав третій бал на турнірі в Будапешті. Йому вдалося виграти сім з дев'яти шахових партій.

Вирішальною для Мішри стала дев'ята партія, в якій він здолав індуса Леона Мендонку. Після дев'ятого туру Мішра мав ело-рейтинг вище показника 2600.

Мішра здобув звання наймолодшого гросмейстера в історії шахів. Американець перевершив досягнення українця Сергія Карякіна. Карякін, який взяв російське громадянство, 19 років був наймолодшим гросмейстером.

Мішра став гросмейстером у віці 12 років, 4 місяців та 25 днів. Карякін отримав титул, коли йому було 12 років та 7 місяців.

Наймолодші гросмейстери в історії шахів