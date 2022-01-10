З'ясовували стосунки за допомогою кулаків: під час матчу НБА уболівальники влаштували бійку

Уболівальники влаштували бійку під час матчу регулярного чемпіонату НБА між Бостон Селтікс та Сан-Антоніо Сперс. Заспокоїти їх вдалося іншим присутнім фанатам на трибунах.

Жорстока бійка

Глядачам вдалося зняти на відео фрагмент бійки. Двоє чоловіків на трибунах жорстоко били одне одного.

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Та завдяки іншим вболівальникам сутичку вдалося зупинити.

Відео бійки

Через що зчепилися фанати наразі не відомо.

Перемогу ж у матчі здобув Сан-Антоніо Сперс. Команда виграла своїх опонентів з рахунком 99-97.

При цьому найрезультативнішим гравцем зустрічі став легкий форвард Селтікс Джейлен Браун, який набрав у матчі 30 очок.