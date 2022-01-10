З'ясовували стосунки за допомогою кулаків: під час матчу НБА уболівальники влаштували бійку
10 січня 2022 , 18:13Читать новость на русском
Джерело:твітер Celtics Direct
Уболівальники влаштували бійку під час матчу регулярного чемпіонату НБА між Бостон Селтікс та Сан-Антоніо Сперс. Заспокоїти їх вдалося іншим присутнім фанатам на трибунах.
Жорстока бійка
Глядачам вдалося зняти на відео фрагмент бійки. Двоє чоловіків на трибунах жорстоко били одне одного.
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Та завдяки іншим вболівальникам сутичку вдалося зупинити.
Відео бійки
Через що зчепилися фанати наразі не відомо.До речі. Перемогу ж у матчі здобув Сан-Антоніо Сперс. Команда виграла своїх опонентів з рахунком 99-97.
При цьому найрезультативнішим гравцем зустрічі став легкий форвард Селтікс Джейлен Браун, який набрав у матчі 30 очок.