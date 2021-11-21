Звєрєв впевнено обіграв росіянина Медвєдєва і виграв Підсумковий турнір

Німецький тенісист Александер Звєрєв став переможцем Підсумкового турніру. У фіналі Звєрєв здолав росіянина Даніїла Медвєдєва.

Александер Звєрєв – Даніїл Медвєдєв 2:0 (6:4, 6:4)

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Фінальний поєдинок тривав менше, аніж півтори години. На старті першого сету Звєрєв оформив брейк, який дозволив йому виграти перший сет.

Другу партію третій номер світового рейтингу також розпочав з брейку. За цілий сет Александер не дозволив Медвєдєву добратися бодай до одного брейку.



Звєрєв виграв Підсумковий турнір / Фото twitter.com/atptour

Звєрєв – Медвєдєв відеоогляд



Цікаво, що Звєрєв та Медвєдєв зустрічалися на груповому етапі Підсумкового турніру й росіянин здобув перемогу. Німець помстився у фіналі.

Через поразку Звєрєву у півфіналі довелося протистояти Новаку Джоковичу. Німець несподівано переграв першу ракетку світу та вибив Джоковича.

Александер вдруге переміг на Підсумковому турнірі. Вперше німець виграв турнірі у 2018 році. Попереднім чемпіоном був саме Медвєдєв.