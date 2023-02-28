Повна довіра босів: чи буде Поттер звільнений з Челсі на фоні провального сезону

Лондонське Челсі провалює сезон-2022/2023. "Аристократи" після 25-ти турів посідають лише 10-те місце у турнірній таблиці АПЛ. Справи у Лізі чемпіонів те.ж не йдуть найкращим чином.

В останніх шести поєдинках Челсі не знає смаку перемог. Востаннє "сині" перемагали ще 15 січня 2023 року, коли мінімально вдома переграли Крістал Пелес (1:0). Саме у цей день "аристократи" оголосили про трансфер Михайла Мудрика, який спостерігав за грою з трибун "Стемфорд Брідж".

Варто прочитати Після божевільного марнотратства на ринку: Челсі вкаже "на вихід" двом футболістам

Тотальна довіра від керівництва Челсі

Команда Грема Поттера зазнають поразок не лише на рівні АПЛ. У першому матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів Челсі поступилось дортмундській Боруссії 1:0. Після таких невдалих виступів тренерське крісло під Поттером захиталось.

Але боси Челсі не сумніваються у професіоналізмі англійського наставника. Ще перед його призначенням керівництво лондонського клубу було впевнене у Поттері, тому розглядали лише довготривалу перспективу. Відзначається, що Поттер має потужну підтримку та повну довіру зі сторони босів лондонського клубу навіть на тлі провальних виступів команди.

Цікаво, чим Поттер заслужив так сильну довіру зі сторони керівництва "аристократів"? Навіть шалені трансфери не приносять наразі користь Челсі на футбольному полі.

Команда Поттера посідає 10-те місце в АПЛ, маючи у своєму активі 31 бал. У попередньому турі підопічні англійського наставника зазнали виїзної поразки від Тоттенхема 2:0.

Головне про тренерську кар'єру Поттера у Челсі