Наостанок хоче гучно грюкнути дверима: Динамо не звільнить Луческу, але є один тонкий нюанс

Київське Динамо не змогло гарантувати собі єврокубкову осінь. Команда Мірчі Луческу пройшла грецький Аріс, ле не змогла обіграти турецький Бешикташ.

Кияни двічі програли колишньому клубу "Містера" 2:3 та 1:0. Рахунок за двома матчами 4:2 на користь Бешикташа. Динамо не змогло пробитись у груповий етап Ліги конференцій та вперше за 18 років не зіграють у цьому раунді єврокубків.

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Повна довіра від керівництва

Однак навіть такий плачевний розвиток подій не змусив керівництво київського клубу вдатись до змін на тренерському містку. Мірча Луческу залишається головним тренером Динамо щонайменше до кінця свого контракту із киянами, який спливає 30 червня 2024 року.

Київський клуб може достроково попрощатись із "Містером" лише у випадку, якщо команді вже по ходу сезону не вдасться нав'язати боротьбу за чемпіонство УПЛ-2023/2024. Керівництво "біло-синіх" поставили перед командою ціль здобути золоті медалі української першості.

Адже у минулому сезоні УПЛ динамівці стали лише четвертими.

Це вкотре доводить, що Луческу має повну довіру від керівництва Динамо, попри бажання фанатів киян, які вимагають відставки румунського спеціаліста.

У поточному сезоні Динамо провело 3 із 5-ти матчів УПЛ. У зіграних поєдинках кияни набрали 6 очок (дві перемоги та одна поразка). Підопічні "Містера" посідають лише 8-му позицію у таблиці.

Кияни гратимуть на двох фронтах. 27 вересня динамівці зіграють проти Оболоні у рамках 1/8 фіналу Кубка України.

Динамо під керівництвом Луческу провело вже 110 матчів (62 перемоги, 18 нічиїх та 30 поразок). Від моменту приходу до київського клубу (23 липня 2020 року) привів команду до трьох трофеїв.