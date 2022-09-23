Слідкував кожен: як збірна України відреагувала на звільнення героїв "Азовсталі" – відео

Ілля Забарний розповів про емоції від звільнення українських воїнів. За його словами, вся збірна була рада такій несподіваній звістці.

У суботу національна команда України з футболу проведе передостанній матч в Лізі націй 2022-203. Першу гру команда Олександра Петракова провалила, пропустивши три м'ячі відШотландії.

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Наступним суперником "синьо-жовтих" стане збірна Вірменії. Напередодні матчу захисник Динамо Ілля Забарний прокоментував поразку від Шотландії.

Був важкий матч, це всі бачили. Хлопцям було непросто. Зараз атмосфера в команді добра. Ми багато спілкуємось з хлопцями. Проаналізували гру, що не так, і рухаємось далі,

– відзначив Забарний.

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Також Ілля прокоментував звільнення 215 полонених, в тому числі героїв "Азовсталі". Захисник запевнив, що вся команда щаслива через це.

Це для нас була дуже-дуже добра звістка. Думаю, за цим слідкував кожен українець. Хочеться, щоб таке траплялось якомога більше і менше наших людей вмирало. Ніхто не хоче цього,

– сказав Забарний.

Відео пресконференції Петракова та Забарного:

Нагадаємо, що після чотирьох турів збірна України має 7 очок в активі і посідає другу сходинку. Шотландія випереджає "синьо-жовтих" на два бали.

Матч Вірменія – Україна відбудеться у суботу, 24 вересня. Початок – о 16:00 за київським часом.